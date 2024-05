42-Jährige will ihren Audi reparieren lassen, doch sie sieht ihr Auto nicht mehr wieder

Statt einer benötigten Reparatur wurde der Audi der 42-Jährigen gestohlen. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Wie die Polizei berichtet, musste die 42-Jährige ihr Auto reparieren lassen. Sie holte sich daraufhin Angebote von verschiedenen Werkstätten ein.

Eines davon gefiel ihr besonders gut.

Der vermeintliche Mechaniker holte in der Folge den Audi im Wert von mehr als 6000 Euro an der Adresse der Dame ab und fuhr mit diesem davon.

In den darauffolgenden Tagen gab der Mann gegenüber der Frau an, immer mehr Defekte an ihrem Fahrzeug zu finden.

Als der Kontakt abbrach, fuhr die 42-Jährige zur vermeintlichen Adresse, um ihren Audi abzuholen.

Dort angekommen stellte sich jedoch fest, dass es die vermeintliche Werkstatt schon seit Jahren nicht mehr gibt.