Betrüger erlangt Bankdaten von Frau und hebt Geld von ihrem Konto ab

Die Polizei fahndet derzeit nach einem Unbekannten, der illegal an Bankdaten einer Frau gelangt ist und Geld von ihrem Konto abgehoben hat. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Der Täter hatte bereits am Freitag, dem 9. Juni 2023, der Geschädigten aus Löbau eine Phishing-SMS mit der Aufforderung, ihre Legitimationsdaten des Bankzugangs zu verifizieren, geschickt.

Weil die Betrogene nicht an der Echtheit der Nachricht zweifelte, gelang es dem Täter, an ihre Daten zu kommen.

Mit diesem Zugang erstellte der Betrüger eine digitale Bezahlkarte, die er an einem Geldautomaten an der Bahnhofstraße in Hagen (NRW) nutzte und 140 Euro vom Konto der Frau aus Löbau abhob.

Von der Abhebung existiert eine Video-Aufnahme, mit der die Polizei nun nach dem Täter fahndet. Das Bild des mutmaßlichen Täters ist auf der Seite der Polizei Sachsen abrufbar.