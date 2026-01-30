Dreiste Betrugsmasche: Achtung vor gefälschten Paketscheinen!

Von Lena Schubert

Magdeburg - Die Polizei warnt vor einer neuen Betrugsmasche: Gauner versuchen, über gefälschte Paketscheine an sensible Daten zu gelangen.

Betrüger versuchen mit gefälschten Paketscheinen, an sensible Informationen zu kommen. (Symbolbild)
Betrüger versuchen mit gefälschten Paketscheinen, an sensible Informationen zu kommen. (Symbolbild)  © picture alliance / dpa

Betrüger verteilen zurzeit gefälschte Benachrichtigungskarten von unterschiedlichen Paketzustellern wie DHL, Hermes, GLS oder DPD in den Briefkästen Magdeburgs.

Wie die Polizei mitteilte, sind die gefälschten Scheine optisch sehr ähnlich zu den echten und weisen oft einen QR-Code aus, der gescannt werden soll, um Informationen über die vermeintliche Zustellung eines Pakets zu erhalten.

Scannt man jedoch diesen Code und gibt persönliche Daten ein, so werden diese Informationen von den Betrügern abgefangen.

Auch würde man oft aufgefordert werden, eine bestimmte Telefonnummer anzurufen - das ist mit hohen Kosten verbunden.

So erkennt ihr die falschen Benachrichtigungskarten:

  • Texte sind sehr allgemein und enthalten keine konkreten Infos zu Eurer Bestellung
  • Sendungsnummer fehlt
  • Karten fordern auf, QR-Codes zu scannen
  • Karten tauchen massenhaft in mehreren Briefkästen im Haus/in der Nachbarschaft auf

Die Polizei rät:

  • keine willkürlichen QR-Codes scannen
  • wenn der Code gescannt wurde, keine persönlichen Daten (Name, Adresse, Bankverbindung ...) eingeben
  • mögliche Paketlieferungen nur über die offiziellen Websites/Apps der Zusteller prüfen
  • keine Telefonnummern anrufen

