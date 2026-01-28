Betrugsmasche: Achtung vor falschen Mitarbeitern des Jugendamts

Der Landkreis Eichsfeld hat vor falschen Jugendamtsmitarbeitern gewarnt. (Symbolfoto) © Ole Spata/dpa

Derzeit gebe es Hinweise darauf, dass im Landkreis Personen unterwegs seien, die sich fälschlicherweise als Amtsmitarbeiter ausgeben, hieß es in einer Mitteilung.

Konkret sei ein Fall bekannt geworden, in dem jüngst zwei Menschen bei einer Bewohnerin klingelten und sich unter dem Vorwand, vom Jugendamt zu sein, Zugang zur Wohnung verschafft hätten, sagte ein Sprecher des Landratsamtes auf Nachfrage.

Der Verlauf des Besuchs sei der betroffenen Frau seltsam erschienen und auf Nachfrage beim Jugendamt sei ihr erklärt worden, dass bei ihr kein Hausbesuch geplant gewesen sei. Es sei nicht klar, was die beiden Betrüger wollten und um wen es sich bei ihnen handelte, erklärte der Sprecher.

Gemeldete Fälle mit falschen Jugendamtsmitarbeitern seien zwar eine Ausnahme, es könne aber eine Dunkelziffer geben, teilte der Sprecher mit.