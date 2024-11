Dreiste Masche mit gefälschten QR-Codes: So könnt Ihr Euch schützen!

Die Polizei in Baden-Württemberg warnt derzeit vor einer Betrugsmasche mit manipulierten QR-Codes an Parkscheinautomaten, sogenanntes Quishing.

Der Begriff Quishing setzt sich aus den Wörtern "Quick Response" (QR) und "Phishing" zusammen. Beim "Phishing" versuchen Kriminelle über gefälschte E-Mails, Kurznachrichten oder Briefe an persönliche Daten zu gelangen. Beim Quishing nutzen sie dafür manipulierte QR-Codes.

Derzeit kommt Quishing vermehrt im Zusammenhang mit Parkscheinautomaten vor. In Freiburg waren Ende November an mehreren Automaten gefälschte QR-Codes entdeckt worden, wie die örtliche Polizei mitteilte. Im September war eine Frau auf einem Parkplatz in Baden-Baden durch die Masche um 2000 Euro betrogen worden.

Betrüger hätten dort echte QR-Codes der Firma EasyPark überklebt.

"Bisher sind uns Betrugsversuche in Landau, Baden-Baden, Hannover, Berlin und Frankfurt bekannt", sagte Nico Schlegel, Geschäftsführer von EasyPark Deutschland, auf dpa-Nachfrage. Ob weitere Städte betroffen sein werden, könne man nicht absehen.