Mieser Betrug an Rentner: 94-Jähriger wirft 71.000 Euro aus dem Fenster

Alles in Kürze

Der Rentner fiel auf den Betrug rein und verlor viel Geld. (Symbolfoto) © 123RF/lightfieldstudios

Wie die Polizei mitteilte, erhielt der Senior am Mittwochnachmittag einen Anruf von einem Unbekannten.

Der Anrufer habe sich zunächst als Polizist und dann als Anwalt ausgegeben und behauptet, die Tochter des 94-Jährigen sei an einem Unfall beteiligt gewesen, bei dem eine Person gestorben sein. Der Rentner könne nun seine Tochter gegen eine Kaution freikaufen.

Diese Geschichte glaubte der Mann dem Anrufer und warf in der Folge das Bargeld in einem Beutel aus dem Fenster. Der Betrüger fing es auf der Straße auf. Als seine Tochter sich am Abend bei ihm meldete, realisierte der 94-Jährige, dass es sich um einen Betrug gehandelt hat.