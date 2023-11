Es kann jeden treffen! So will die Sparkasse ihre Kunden vor dreistem Cyber-Betrug schützen

Dresden - Bundesweit nehmen die Fälle von Cyber-Kriminalität zu: Allein 2022 registrierte die Polizei mehr als 130.000 Fälle. Umso wichtiger ist die Themenwoche der Ostsächsischen Sparkasse, in der über die verschiedenen Betrugsformen aufgeklärt wird. Auch die Polizei Sachsen will zur Prävention beitragen.

Die Ostsächsische Sparkasse will ihre Kunden noch besser vor Cybercrime schützen. Aus diesem Grund werden Mitarbeiter einmal im Jahr zum Thema geschult. "Allein in den letzten fünf Jahren konnten wir mehr als 120 Fällen des Enkeltricks verhindern und schweren finanziellen Schaden für unsere Kunden abwehren", freut sich Sparkassen-Sprecherin Linda Menzel.

Und obwohl Polizei und Banken viel daran setzen, die Bevölkerung aufzuklären, geht der Schaden durch Internet-Betrug in die Millionenhöhe.

Im letzten Jahr kam es in Sachsen zu 13.700 Straftaten im Bereich Cyber-Kriminalität. Damit hat sich die Zahl seit 2018 allein im Freistaat mehr als verdoppelt. Das geht aus dem Bundeslagebild Cybercrime hervor.

"Egal ob 23 oder 84 Jahre alt, die Tricks der gut geschulten Kriminellen sind so ausgefeilt, dass es im Prinzip jeden treffen kann", weiß Menzel.

Auch die Polizei im Freistaat hat sich Prävention auf die Fahne geschrieben: "Unser Ziel ist es, die Menschen in Sachsen über die verschiedenen Arten von Telefonbetrug aufzuklären und ihnen praktische Tipps und Ratschläge zu geben, wie sie Betrugsmaschen erkennen und sich davor schützen können", erklärt Kay Anders, Sprecher des Landeskriminalamtes Sachsen.

Am morgigen Dienstag geht es mit der Online-Veranstaltung "Achtung, Betrug! So schützen Sie sich und Ihre Daten" los, bei der Experten der Sparkasse die häufigsten Betrugsmaschen vorstellen und Tipps geben, wie man sich davor schützen kann. Erreichen kann man das Event per Webex und über Instagram.

Einen Tag später ist Antje Kramer, die Sparkassen-Spezialistin für Onlinekriminalität, bei Radio Dresden zu hören. Hörer dürfen sich am 15. November über zahlreiche Ratschläge freuen, wie man im Falle eines Betruges ruhig bleibt und seinen Besitz schützen kann.