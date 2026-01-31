Mitfahr-Betrug: Als Beifahrer Snacks kauft, macht sich der Fahrer aus dem Staub

Schweitenkirchen - Beifahrer kauft Snacks, Fahrer haut samt Gepäck ab – was hinter der kuriosen Facebook-Mitfahrgelegenheit steckt und warum jetzt die Polizei ermittelt.

Der 37-Jährige wurde an dem Rastplatz einfach zurückgelassen. (Symbolbild) © Jonas Walzberg/dpa

Ein Autofahrer hat seinen Beifahrer an einem Rastplatz stehen gelassen und ist inklusive dessen Gepäck davongefahren.

Wie die Polizei berichtete, hatten die beiden Männer sich zuvor über Facebook zu einer Fahrgemeinschaft verabredet. Demnach wollten sie zusammen von Ingolstadt nach Rumänien fahren und hatten vorab auch einen Fahrpreis vereinbart.

Bei einem Zwischenstopp am Freitagabend gegen 20.30 Uhr an einem Rastplatz an der Autobahn bei Schweitenkirchen (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) habe der 37-jährige Beifahrer Verpflegung gekauft.

In der Zwischenzeit sei der 27 Jahre alte Fahrer ohne ihn losgefahren. Er habe auch das Gepäck seines Beifahrers mitgenommen.