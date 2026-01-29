Achtung! Neue Betrugsmasche in Thüringen aufgetaucht
Landkreise Saale-Orla, Saalfeld-Rudolstadt, Sonneberg - Die Polizei warnt aktuell vor einer neuen Betrugsmasche in Thüringen, bei der Flyer in Briefkästen verteilt werden.
Nach bisherigen Erkenntnissen ähneln diese Flyer Benachrichtigungen über verpasste Paketsendungen, wie sie beispielsweise von Paketdiensten wie DHL bekannt sind.
Auf den Flyern befindet sich ein QR-Code sowie der Hinweis "Sendung verpasst – kein Problem". Wer den Code scannt, wird auf eine Internetseite weitergeleitet.
Dabei könnte es sich um sogenanntes "Quishing" handeln – eine Form des Betrugs, bei der QR-Codes genutzt werden, um Nutzer auf gefälschte Webseiten zu locken. Ziel ist es, persönliche Daten, Zugangsdaten oder Zahlungsinformationen abzugreifen oder Schadsoftware auf dem Endgerät zu installieren.
Die Polizei rät dringend davon ab, unbekannte QR-Codes aus Flyern oder Schreiben zu scannen. Bei verdächtigen Benachrichtigungen oder Unsicherheiten sollten Betroffene keinen Link öffnen, keine Daten eingeben und stattdessen Kontakt mit der örtlich zuständigen Polizei aufnehmen.
