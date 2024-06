Vorsicht vor Betrügern in Sachsen! AOK warnt vor Fake-Mitarbeitern

Sachsen - In Sachsen gab es schon alle möglichen Fälle von Betrugsversuchen, bei denen sich Täter unter anderem als Polizisten oder Promis ausgegeben haben – doch jetzt wird vor einer ganz neuen Masche gewarnt!

Termine mit dem Medizinischen Dienst werden immer vorher angekündigt. © 123RF/guinnexx

Laut einer Mitteilung der AOK PLUS tauchen zurzeit öfter Unbekannte ohne Voranmeldung an Haustüren auf und geben sich als Mitarbeitende des Medizinischen Dienstes aus.

Zu diesen Betrugsfällen kam es im Raum Zwickau, Chemnitz, Dresden, Oderwitz (Kreis Görlitz) und wahrscheinlich auch in anderen sächsischen Gebieten.



Die Betrüger wollten sich dabei Zugang zu den Wohnungen der Opfer verschaffen.

Die waren aber misstrauisch und ließen die Übeltäter nicht herein. Glücklicherweise scheint dabei also noch niemand zu Schaden gekommen zu sein, wie eine Sprecherin der AOK PLUS gegenüber TAG24 bestätigte.

Laut der Gesundheitskasse werden Termine normalerweise rechtzeitig vorher angekündigt. Wenn es doch mal zu Terminänderungen kommen sollte, dann wird darüber immer telefonisch informiert.