15.07.2026 12:48 Polizei warnt vor fiesen Maschen mit Betrug durch KI: So könnt Ihr Euch schützen!

Polizei und Verbraucherzentrale warnen: Viele Betrugsmaschen wirken durch KI-Unterstützung noch viel echter. So kann man sich dagegen schützen.

Von Anna Müller

Mainz - Anrufe mit geklonter Stimme, Deepfake-Videos und täuschend echte Phishing-Nachrichten: Das Landeskriminalamt (LKA) und die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz warnen vor KI-gestützten Betrugsmaschen.

Immer mehr Betrüger lassen sich bei ihren Maschen von einer KI unterstützen. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa Künstliche Intelligenz (KI) helfe demnach, klassische Betrugsformen noch glaubwürdiger zu machen. Durch verschiedene Anwendungen werden Stimmen, Bilder und Videos täuschend echt und helfen den Tätern, an Geld oder sensible Daten ihrer Opfer zu kommen. Die typischen Betrugsmaschen reichen über künstliche Identitäten auf Datingplattformen, Erpressung vor allem junger Menschen mit manipulierten Nacktbildern bis hin zu Phishing-Mails und angeblichen Anrufen eines Angehörigen in einer Notlage. Mit KI können die Betrüger durch kurze Sprachnachrichten Stimmen nachahmen oder durch Deepfake-Videos bekannter Personen für eine sichere Geldanlage werben.

Ein Notfallkennwort in der Familie kann vor Betrug schützen