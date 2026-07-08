Kleinanzeigen-Betrug: So dreist versuchen Täter, an Kontodaten zu kommen

Deutschland - Wer kennt es nicht? Man stellt einen gebrauchten Gegenstand bei Kleinanzeigen ein - in der Hoffnung, jemand findet dafür noch Verwendung und man kann ihn weiterverkaufen. Doch statt eines erfolgreichen Geschäfts können Nutzer in die Falle von Betrügern geraten. TAG24 zeigt, wie die Täter vorgehen.

Wer bei Kleinanzeigen etwas verkauft, sollte genau darauf achten, welche persönlichen Daten er weitergibt und an wen. (Symbolbild) © -/Kleinanzeigen/dpa

Ein gebrauchtes T-Shirt, eine Handtasche und ein Pullover gerieten dabei ins Visier der Betrüger. Die Chatverläufe begannen völlig harmlos und folgten einem ähnlichen Muster.

"Hallo, ich würde es kaufen. Ist es noch erhältlich? Würdest du es verschicken?", schrieb eine vermeintliche Interessentin. Kurz darauf bat sie um die mit PayPal verknüpfte E-Mail-Adresse.

Doch anstatt das Geld zu überweisen, behauptete sie wenig später, bei ihr erscheine "jedes Mal eine Fehlermeldung". Deshalb habe sie die Zahlung angeblich über das Bezahlsystem von Kleinanzeigen veranlasst. Eine Bestätigungsmail soll bereits im Postfach eingegangen sein. Im Kleinanzeigen-Chat fehlte jedoch die sonst übliche Anfrage zur Verfügbarkeit des Artikels.

Tatsächlich traf kurze Zeit später eine E-Mail ein - angeblich vom Kleinanzeigen-Team. Ein genauer Blick auf den Absender machte jedoch stutzig: Hinter der vermeintlichen Kleinanzeigen-Mail verbarg sich eine polnische E-Mail-Adresse.

Darin hieß es, eine Zahlung sei eingegangen und der Verkauf müsse lediglich bestätigt werden. "Bitte prüfe den Verkauf, damit wir mit der Auszahlung fortfahren können", lautete die Nachricht, deren Gestaltung verblüffend an das Design von Kleinanzeigen erinnerte. Wer jedoch auf den enthaltenen Link klickte, wurde aufgefordert, seine Kontodaten einzugeben.

Auf eine Nachfrage bei der angeblichen Interessentin brach der Kontakt sofort ab. Eine Antwort blieb aus.