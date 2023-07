Sächsisches Sozialministerium fällt auf Betrüger herein: 225.000 Euro falsch überwiesen

Was war genau passiert? Laut Freier Presse hatte das Sozialministerium Ende vergangenen Jahres 50 Kilometer Schutzzaun zur Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest bei einem entsprechenden Lieferanten bestellt. Anfang Februar dieses Jahres ging die Rechnung per E-Mail im Ministerium ein.

Bereits 2016 warnte das Landeskriminalamt Sachsen vor der damals noch relativ unbekannten Betrugsmasche, bei der Kriminelle E-Mails abfangen, zu ihren Zwecken manipulieren und dem Empfänger im Anschluss mit entsprechend seriös wirkenden Forderungen zukommen lassen. So auch in diesem Fall.

Wie die Freie Presse berichtete, fiel das Ministerium auf eine seit Jahren bekannte Betrugsmasche herein und überwies den Betrügern dabei 225.000 Euro.

Etwa einen Monat später folgte eine weitere E-Mail - diesmal von den Internetbetrügern - mit dem Hinweis, dass sich die Bankdaten des Lieferanten geändert hätten und der fällige Betrag für den Schutzzaun auf das neue Bankkonto überwiesen werden solle.



Das Sächsische Sozialministerium bestätigte den Vorfall und teilte mit, dass eingehende Rechnungen stets auf sachlich und rechnerisch richtig von zwei Personen, unabhängig voneinander geprüft werden. In diesem Fall hatte es allerdings ein Loch in der Prüfkette gegeben und so flossen die 225.000 Euro Eigenmittel des Freistaates auf das Konto der Betrüger.

Wie ein Ministeriumssprecher gegenüber der Freien Presse mitteilte, wurde auf den Vorfall bereits reagiert: Die Rechnungslegung per E-Mail solle künftig auf ein elektronisches System umgestellt werden. Das würde das Ändern von Kontodaten aufwendiger machen.