Sohn hat Krebs? Seniorin mit ganz fieser Betrugsmasche brutal ausgenommen

Schmalkalden - Eine Seniorin aus Schmalkalden hat am Mittwochnachmittag eine Menge Geld verloren. Sie war auf einen betrügerischen Anruf hereingefallen.

Die Seniorin ist auf den Betrug hereingefallen. Nun ermittelt die Polizei. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In dem Gespräch war der Frau erzählt worden, dass ihr Sohn an Krebs erkrankt sei und nur ein teures Medikament sein Leben retten könne, erklärte die Polizei.

Als anschließend auch noch die angebliche Freundin des Sohnes anrief, war der Schwindel perfekt. Die Dame war von der Ernsthaftigkeit überzeugt und übergab in der Folge satte 100.000 Euro in bar an ihrer Wohnanschrift an einen unbekannten Täter.