Tagelang von der "Bank" kontaktiert: Ehepaar um 10.000 Euro abgezockt

Salzlandkreis - Am Wochenende vom 5. und 6. Juni wurde ein Ehepaar aus dem Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt zum Opfer von Trickbetrügern . Die Schadenshöhe ist enorm.

Ein Ehepaar aus dem Salzlandkreis wurde zum Opfer von Trickbetrügern. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Das Paar wurde von einem vermeintlichen Mitarbeiter der eigenen Bank angerufen, der ihnen weiß machen wollte, dass es verdächtige Überweisungen gegeben habe.

Um diese "Buchungen" rückgängig zu machen mussten sie in ihrem Online-Banking mehrere TAN-Freigaben bestätigen.

Sowohl am Samstag als auch am Sonntag wurden die beiden Opfer von den Trickbetrügern kontaktiert und gaben mehrfach diese falschen Buchungen frei.

Somit hatten die Gauner Zugriff auf die Konten des Ehepaars und überwiesen sich tausende Euro. Der Sachschaden liegt bei über 10.000 Euro, teilte das Polizeirevier Salzlandkreis am Montag mit.