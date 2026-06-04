Über 200.000 Euro weg: 60-Jähriger aus Offenburg fällt auf perfide Masche rein

Offenburg - Ein 60-jähriger Mann aus Offenburg ist Opfer einer perfiden Betrugsmasche im Internet geworden. Über eine Dating-Plattform ließ er sich zu vermeintlich lukrativen Geldanlagen verleiten und verlor dabei rund 200.000 Euro.

Über eine Dating-Plattform lockten Betrüger einen 60-Jährigen in die Falle. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der sogenannte "Cybertrade Fraud" (Geldanlagebetrug im Internet) zwischen März und Juni 2026. Geblendet von dem Versprechen auf hohe Renditen investierte der 60-Jährige über eine Online-Plattform einen beträchtlichen Geldbetrag.

Als der Offenburger schließlich sein investiertes Kapital sowie die angeblichen Gewinne ausgezahlt haben wollte, forderten die Hintermänner von dem Mann eine weitere Zahlung in Höhe von 45.000 Euro.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die bereits investierten 200.000 Euro unwiederbringlich in die Hände der Betrüger gefallen sind.