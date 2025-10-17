Wie man kein Betrugsopfer wird: Polizei und Experten bieten kostenlose Beratung

Magdeburg - Wie kann man sich am besten gegen Einbruch und Betrug schützen?

Was tun, wenn dubiose Anrufe oder Besucher kommen? Experten geben in Magdeburg Tipps. (Symbolfoto) © Wolf von Dewitz/dpa-Zentralbild/dpa

Antworten auf diese Fragen gibt die Polizei am kommenden Montag auf dem Alten Markt in Magdeburg.

Zwischen 10 Uhr und 16 Uhr werden laut Polizei Präventionsexperten des Landeskriminalamts und Vertreter des Polizeireviers Magdeburg Interessierte beraten.