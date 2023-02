Bremerhaven: Frau bei Angriff auf Kosmetikstudio verletzt - Zeugen gesucht!

Bei einem Angriff auf eine Frau in einem Kosmetikstudio in Bremerhaven rückte am Dienstagabend die Polizei aus. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Gegen 15.45 Uhr trafen mehrere Streifenwagen an dem Nagelstudio in der Schillerstraße ein und fanden dort die am Boden liegende Besitzerin des Studios vor, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Die Frau wurde nach der örtlichen Erstversorgung in ein Bremerhavener Klinikum transportiert.

Ob es zur Entwendung von Bargeld oder Wertgegenständen gekommen ist, ist unklar.

Die Hintergründe und der Ablauf der Tat sind Gegenstand von Ermittlungen. Der Täter wird als etwa 1,80 Meter groß, schlank und mit einer dunklen Jacke bekleidet beschrieben.