Polizistenmörder von Kusel wegen Jagdwilderei vor Gericht: "Erstunken und erlogen"

Der Polizistenmörder Andreas S. (40, M.) muss sich derzeit wegen Jagdwilderei vor dem Landgericht Saarbrücken verantworten. (Archivfoto) © Uwe Anspach/dpa

Vor dem Landgericht Saarbrücken hat ein weiterer Prozess gegen den verurteilten Polizistenmörder von Kusel begonnen. Der 40-Jährige muss sich in einer Berufungsverhandlung wegen Jagdwilderei verantworten. Zum Prozessauftakt bezeichnete er die Vorwürfe als "erstunken und erlogen".

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, im September 2017 bei Spiesen-Elversberg im saarländischen Kreis Neunkirchen ohne Jagdberechtigung ein Reh geschossen zu haben.

Dabei sei er laut Anklage von einem Zeugen beobachtet worden. Als dieser sich dann auf einem Feldweg dem Fahrzeug des Angeklagten in den Weg gestellt habe, sei der mutmaßliche Wilddieb auf ihn zugefahren. Der Zeuge gab an, er habe sich nur durch einen Sprung zur Seite retten können.

In erster Instanz hatte ihn das Amtsgericht Neunkirchen im März 2023 vom Vorwurf der Jagdwilderei, der versuchten gefährlichen Körperverletzung in Tateinheit mit gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und vom Vorwurf der falschen Verdächtigung freigesprochen. Dagegen hatte die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt.