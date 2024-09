Brutale Geldeintreiber rauben Mann in Dresdner Wohnung aus

Dresden - Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen zwei Deutsche (28 und 37 Jahre) und eine 38-jährige Deutsche in Dresden erhoben. Der Vorwurf: unter anderem gemeinschaftlicher Raub, versuchte räuberische Erpressung und gefährliche Körperverletzung.

Die 24-jährige Wohnungsinhaberin wäre ebenfalls verprügelt und dabei mehrfach vom 38-jährigen Beschuldigten in den Bauch getreten worden.

Dort wurden die Beschuldigten handgreiflich: Der 28-jährige Beschuldigte habe zunächst drei Männer, die sich in der Wohnung aufhielten, mit der Faust geschlagen. Die Opfer wurden unter anderem auch im Gesicht getroffen.

Trotzdem habe sich das Trio entschlossen, die Forderung gewaltsam durchzusetzen, und betrat am 2. Dezember 2023 gegen 11.15 Uhr die Wohnung einer Frau in der Hepkestraße (Striesen).

Alles dreht sich um eine Summe in Höhe von 10.000 Euro, die ein 26-jähriger Mann dem 37-jährigen Beschuldigten schulden sollte. Laut Staatsanwaltschaft bestanden diese Schulden aber tatsächlich nicht.

Gegen zwei der Beschuldigten erließ die Staatsanwaltschaft und die Polizeidirektion Dresden jetzt Haftbefehle. Nach seiner Festnahme am 24. Juli 2024 landete der 28-Jährige in Untersuchungshaft. Wenige Tage zuvor klickten bei seinem Komplizen die Handschellen. Der Haftbefehl des 37-Jährigen wurde nach der Festnahme am 18. Juli 2024 allerdings gegen strenge Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Alle drei Beschuldigten sind vorbestraft. Die beiden Männer standen zum Zeitpunkt der Tat zudem unter Bewährung. Keiner der drei Deutschen wollte sich zum Vorfall äußern.

Nun muss das Amtsgericht Dresden über die Eröffnung des Hauptverfahrens und die Zulassung der Anklage entscheiden.