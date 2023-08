Clan-Mitglieder sollen 21-Jährigen zusammengeschlagen und entführt haben

In Nordrhein-Westfalen ermittelt die Polizei nach einer Entführung gegen Mitglieder eines llibanesischstämmigen, kriminellen Clans. (Archivbild) © David Young/dpa

Ein Zeuge habe am Mittwoch kurz nach Mitternacht per Notruf der Polizei berichtet, dass ein Bekannter von mehreren Männern zusammengeschlagen und in ein Auto gezerrt worden sei, berichtete die Polizei am Freitag.



Dreieinhalb Stunden später erhielt die Polizei den Notruf eines Anwohners, der einen Einbruch beobachtet hatte. Mehrere Männer seien in einer weißen Limousine und mit einem weißen Kastenwagen geflüchtet.

Mehrere Streifenwagen konnten die beiden Wagen aufspüren und stoppen. Darin entdeckten sie den entführten 21-jährigen Rumänen mit starken Gesichtsverletzungen.

Wie sich herausstellte, verdächtigen die Clan-Mitglieder ihn, gemeinsam mit einem Komplizen einen fünfstelligen Betrag bei einem Einbruch in eine Gastronomie in Essen erbeutet zu haben.

Mit massiver Gewalt habe das Quartett dann versucht, die Beute zurückzuholen. Dazu hätten sie den 21-Jährigen gezwungen, in die Wohnung seines vermeintlichen Komplizen einzubrechen.