Rockerkriminalität in Thüringen: Drei Club-Mitglieder festgenommen

Thüringen - Die Sicherheitsbehörden in Thüringen haben eine weitere groß angelegte Aktion gegen das Rockermilieu durchgeführt.

Ermittelt werde laut Polizei wegen schwerer räuberischer Erpressung, verschiedener Eigentumsdelikte sowie des Handels mit Methamphetamin in erheblicher Menge und wegen Geldwäsche. (Symbolfoto) © Jonas Güttler/dpa

Im Mittelpunkt steht ein umfangreiches Ermittlungsverfahren wegen schwerer räuberischer Erpressung, verschiedener Eigentumsdelikte sowie des Handels mit Methamphetamin in erheblicher Menge und wegen Geldwäsche.

Aktuell richten sich die Ermittlungen gegen 21 deutsche Verdächtige im Alter zwischen 25 und 63 Jahren, darunter mehrere Mitglieder sogenannter Outlaw Motorcycle Gangs.

Seit dem frühen Mittwochmorgen sind Einsatzkräfte zeitgleich in Thüringen und Sachsen unterwegs, um Maßnahmen im Rahmen des Verfahrens umzusetzen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gera ordnete das Amtsgericht Gera die Festnahme von drei Männern im Alter von 49, 43 und 37 Jahren an.

Sie sollen den Bandidos beziehungsweise deren Unterstützerstrukturen angehören. Spezialeinheiten des Landeskriminalamts Thüringen sowie Kräfte der Bereitschaftspolizei nahmen die Beschuldigten am Mittwoch fest.