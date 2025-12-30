Dramatische Zahlen: Aktenberg bei der Justiz stapelt sich

Düsseldorf - Der Berg unerledigter Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaften in Nordrhein-Westfalen hat einen neuen Höchststand der vergangenen Jahre erreicht.

Die Akten stapeln sich: Der Berg der offenen Ermittlungsverfahren in Nordrhein-Westfalen ist weiter gewachsen. © Patrick Pleul/dpa

Ende September waren es fast 284.000 offene Verfahren, wie das NRW-Justizministerium auf dpa-Anfrage mitteilte. Ein Jahr zuvor waren es zum gleichen Stichtag noch knapp 249.000.

Die Verfahrenseingänge hätten auch in den ersten drei Quartalen 2025 auf einem hohen Niveau gelegen. Zum Vergleich: Ende 2019 waren es noch knapp 176.000 offene Verfahren.

Der Anstieg der Verfahrenszahlen sei in diesem Jahr in mehreren Sachgebieten festzustellen: etwa bei Diebstahl und Unterschlagung, Betrug und Untreue, Verkehrsstraftaten und Geldwäsche.

Aufgrund der hohen Auslastung der Staatsanwaltschaften seien diese in den vergangenen Jahren erheblich mit Personal verstärkt worden. In den Jahren 2018 bis 2024 seien über 700 neue Stellen neu eingerichtet worden, darunter über 300 Planstellen für Staatsanwälte.

Der Entwurf des Haushaltsplans 2026 sehe eine weitere Verstärkung des staatsanwaltlichen Dienstes um insgesamt 58 Planstellen sowie im Unterstützungsbereich um insgesamt 38 Planstellen und Stellen vor.