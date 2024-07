18.07.2024 05:52 1.042 Ehe-Drama von Plauen: Mann (67) jetzt in U-Haft

In einer Wohnung in der Georg-Benjamin-Straße in Plauen wurde am Montag eine tote Frau gefunden. Der Ehemann ist nun in U-Haft.

Von Bernd Rippert

Plauen - Das Tötungsdelikt von Plauen (Vogtland) gibt weiterhin Rätsel auf. In einer Wohnung in der Georg-Benjamin-Straße wurde am Montag eine tote Frau (†66) gefunden. Der Ehemann (67) ist nun in U-Haft. © Ellen Lieber Am Montagabend hatten Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus in der Georg-Benjamin-Straße einen verletzten Bewohner (67) gefunden und den Rettungsdienst gerufen. Nach der Ersten Hilfe schauten die Sanitäter in die Wohnung und fanden die leblose Ehefrau (†66) des Mannes. Vom Krankenhaus ging es für den Mann zum Richter, der am gestrigen Dienstag U-Haft für den Ehemann anordnete. Er steht im Verdacht, den Tod seiner Frau verschuldet zu haben. Bisher äußert sich die Polizei nicht zu dem Gerücht, dass eine schwere Krankheit der Frau bei der Tötung eine Rolle gespielt habe.

Titelfoto: Ellen Lieber