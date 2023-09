Entführung auf Schulweg: Mädchen (10) sexuell missbraucht?

Der Autofahrer raste in einem Höllentempo über die A65 in Richtung Kandel davon, verursachte laut einer Mitteilung drei Verkehrsunfälle und konnte erst auf der B9 im Bereich Kandel-Süd gestoppt wurden.

Der Mann aus Neustadt soll laut Staatsanwaltschaft Landau gegen 7.45 Uhr am Morgen eine Zehnjährige in sein Auto gezogen und somit entführt haben. Anschließend soll sich der Wagen über Feldwege entfernt haben.

Noch am Montag wurde der 61-Jährige dem Haftrichter vorgeführt und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Laut Polizeipräsidium Rheinpfalz handelt es sich bei ihm um einen in Neustadt wohnenden Sexualstraftäter. Im Rahmen seiner Vorführung soll der Beschuldigte bereits eingeräumt haben, das Mädchen in seine Gewalt gebracht zu haben. Einzelheiten seiner Tat berichtete der Mann nicht.

Nun werden sowohl Zeugen und Geschädigte gesucht. "Wer kann Hinweise zu der Tat geben? - Wer hat heute Morgen zwischen 7 und 9.40 Uhr einen grünen Audi A4 mit NW-Kennzeichen in Edenkoben und Umgebung gesehen? - Wer hat die Flucht beobachtet oder wurde durch das Fahrverhalten gefährdet bzw. geschädigt?", möchten die Behörden wissen.