18-Jähriger mit Reizgas besprüht: Polizei sucht diese U-Bahn-Räuber

Berlin - Weil ein 18-Jähriger in Berlin-Mitte ausgeraubt wurde, fahndet die Polizei nach zwei U-Bahn-Räubern.

Der Polizei zufolge kam es bereits vor acht Monaten, am 17. Juni gegen 5.35 Uhr, zur Attacke. Auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofs Jannowitzbrücke soll das Räuber-Duo dem betrunkenen jungen Mann aus unmittelbarer Nähe Reizgas ins Gesicht gesprüht haben.

Hinweise nimmt das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) in der Friesenstraße 16 in Kreuzberg unter den Rufnummern (030) 4664-573118, (030) 4664-573110 und (030) 4664-573100 (während der Bürodienstzeit) und (030) 4664-571100 (außerhalb der Bürodienstzeit) entgegen.

Auch per E-Mail an Dir5K31@polizei.berlin.de können Hinweise gegeben werden. Selbstverständlich können sich Zeuginnen und Zeugen auch an jede andere Polizeidienststelle wenden oder die Internetwache nutzen.