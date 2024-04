20-Jähriger durch Schüsse lebensgefährlich verletzt: Täter noch immer auf der Flucht

Ein 20 Jahre alter Mann wurde durch mehrere Schüsse in Rinteln lebensgefährlich verletzt. © nonstopnews.de

Der 20-Jährige sei nach dem Vorfall in Rinteln südöstlich von Minden am späten Mittwochabend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Eine große Fahndungsaktion nach einem Täter oder einer Täterin verlief bislang erfolglos.

Die Ermittler gehen nach den Schüssen im Stadtteil Engern von einem versuchten Tötungsdelikt aus, wollten weitere Details aber aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen.