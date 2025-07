Fahndung wegen gefährlicher Körperverletzung: Wer kennt diesen Mann?

Ludwigshafen am Rhein - Die Polizei in Rheinland-Pfalz fahndet mit einem Phantombild nach einem unbekannten Motorroller-Fahrer - es geht um den Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung! Eine Belohnung von 300 Euro wurde ausgesetzt.

Demnach kam es gegen 19.20 Uhr in der Ebernburgstraße in Ludwigshafen-Mundenheim zunächst zu einem Streit zwischen einem 50-jährigen Mann und einem 32-Jährigen. Diese Auseinandersetzung eskalierte: Der 50-Jährige wurde von seinem Kontrahenten geschlagen und mit Pfefferspray attackiert.

Die Straftat ereignete sich bereits am frühen Abend des 4. April, wie die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Mittwoch gemeinsam mitteilten.

Zeugen können sich telefonisch sowie per E-Mail bei der Polizei in Ludwigshafen am Rhein melden. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Nach diesem zweiten Angreifer wird weiter gefahndet. Hierzu erstellten Spezialisten des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz ein Phantombild des Gesuchten nach Angaben von Zeugen.

Der Unbekannte trug bei dem Angriff einen schwarzen Helm. "Markant waren außerdem der schmale Bart, die deutlich sichtbaren Augenlider und die dunkle Augenfarbe des Angreifers", hieß es weiter.

Für Hinweise, die zur Überführung des Motorroller-Fahrers führen, hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung in Höhe von 300 Euro ausgesetzt.

Angaben zu dem gesuchten Mann nimmt die Polizei in Ludwigshafen unter der Telefonnummer 062196324150 entgegen. Ebenso können sich Zeugen per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de bei den Ermittlern melden.