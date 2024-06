74-Jährige gefesselt und ausgeraubt: Wer kennt diese Männer?

Berlin - Nach einem brutalen Raubüberfall in Berlin-Wedding fahndet die Polizei nach zwei bislang unbekannten Männern.

Die Berliner Polizei fahndet nach diesen mutmaßlichen Räubern. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Laut Behörden-Informationen stehen die Gesuchten im Verdacht, am Samstag, 24. Februar, gegen 7 Uhr eine 74-Jährige in ihrer Wohnung an der Hochstädter Straße überfallen zu haben.

Die Räuber rissen die Rentnerin zu Boden, fesselten und knebelten sie. Die Männer erbeuteten wertvollen Schmuck und ließen ihr Opfer in hilfloser Lage zurück.

Laut Polizei sprachen die Tatverdächtigen Türkisch.

Die Ermittler fragen: