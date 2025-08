Mann überfällt und würgt Frau in Wechselstube - wer kann Hinweise geben?

Berlin - Mit einem Foto fahndet die Berliner Polizei nach dem mutmaßlichen Räuber, der eine Wechselstube in Mitte überfallen haben soll.

Alles in Kürze

Am 3. Dezember 2024 kam es gegen 10 Uhr im Untergeschoss des S-Bahnhofs Alexanderplatz zu einem schockierenden Überfall. Ein Unbekannter drängte eine Mitarbeiterin einer Wechselstube gegen die Wand und würgte sie.

Hinweise nehmen die Ermittler der Polizeidirektion in der Perleberger Straße 61a in Moabit unter den Rufnummern (030) 4664–574118 und (030) 4664–571100 oder per E-Mail entgegen. Alternativ kann das Hinweisformular im Internet genutzt werden.