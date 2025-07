Achtung vor dieser Masche: Junger Mann will helfen und ist jetzt um mehrere Tausend Euro ärmer

Alles in Kürze

Die Polizei sucht nach diesen zwei jungen Männern. © Polizeidirektion West

Der Polizei zufolge sprach einer der jungen Männer den ahnungslosen Helfer am Freitagabend zwischen 18.15 Uhr 19 Uhr auf der Brandenburger Straße - mitten in der Innenstadt - auf Englisch an.

Er gab an, bestohlen worden zu sein. Damit hat er auch kein Bargeld mehr, um sich die Rückfahrt nach Hause bzw. nach Nordirland zu leisten.

Sein Vorschlag: Mithilfe einer Bank-App überweist er den fehlenden Betrag. Anschließend übergibt der Potsdamer dem angeblichen Iren das Geld. Zu seinem Pech ließ sich der junge Mann auf den Deal ein.

Anschließend tauchte noch sein angeblicher Bruder auf, der angab, vor demselben Problem zu stehen. Also wiederholte sich der Vorgang: Im Glauben, Geld per Überweisung bekommen zu haben, hob er erneut Bargeld ab.

Doch das war es noch immer nicht. Der Betrogene bot den Touristen selber an, auch noch etwas Bargeld für die Heimreise abzuheben, doch da machte der Automat nicht mehr mit. Bitter: Weil er dachte, bereits eine weitere Überweisung erhalten zu haben, überwies der junge Mann nun Geld "zurück".