Fahndung nach Raubüberfall mit Geiselnahme: 5000 Euro Belohnung

Würzburg - Nach einem aufsehenerregenden Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft in der City von Würzburg sitzt eine 53-jährige Frau in Untersuchungshaft. Zwei Verdächtige (55 und 58 Jahre alt) sind weiterhin auf der Flucht. Die Polizei fahndet nach ihnen wegen eines Überfalls mit Geiselnahme, das Bayerische Landeskriminalamt hat eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro ausgesetzt!