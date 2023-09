Angesprochen und Handy entrissen: Wer kennt diesen Straßenräuber?

Berlin - Mit Bildern einer Überwachungskamera fahndet die Polizei in Berlin nach dem Tatverdächtigen zu einem Raub. Die Ermittler hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Mit diesem Foto sucht die Berliner Polizei nach dem Tatverdächtigen. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Konkret geht es um eine Tat, die sich am 1. November vergangenen Jahres in Reinickendorf abgespielt hat: Laut Polizei soll der Tatverdächtige gegen 0.45 Uhr eine 24-Jährige an der Ollenhauerstraße zunächst angesprochen und ihr dann das Handy aus der Hand gerissen haben.

Anschließend ergriff der mutmaßliche Räuber mit seiner Beute die Flucht. Die Frau blieb unverletzt.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

25 bis 30 Jahre alt

1,80 bis 1,85 Meter groß

lange, schwarze Haare, hinten zu einem Dutt gebunden

Kinnbart und leichter Oberlippenbart.

Zur Tatzeit trug der Gesuchte einen hellblauen Trainingsanzug mit dunklen bzw. gemusterten Absetzungen an Armen und Beinen sowie schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle.

Die Polizei fragt: