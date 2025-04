Fahndung nach Westerwald-Mörder: Polizei dementiert Falschmeldungen

Koblenz/Bad Breisig - Die Fahndung nach dem mutmaßlichen Westerwald-Mörder Alexander Meisner dauert an. Am Samstag wandte sich die Polizei mit einer wichtigen Botschaft an die Öffentlichkeit: Die Beamten widersprechen klar kursierenden Meldungen über einen eventuellen Aufenthalt des 61-Jährigen bei der Kurstadt Bad Breisig!