Bewaffneter Banküberfall in Steglitz: Polizei fahndet nach flüchtigen Räuber

Berlin - Ein bewaffneter Mann hat am Donnerstagnachmittag eine Bank in Berlin-Steglitz überfallen. Nun fahndet die Polizei nach dem mutmaßlichen Täter.

Mit diesen Fotos aus einer Überwachungskamera erhofft sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Er soll gegen 17.30 Uhr die Filiale in dem Einkaufszentrum in der Schloßstraße betreten haben, wie die Behörde am heutigen Freitag mitteilte.

Danach sei der mutmaßliche Räuber zu dem Schalter gegangen, habe eine Angestellte mit einer Pistole bedroht und Geld verlangt, hieß es weiter.

Anschließend flüchtete er mit der Beute. Über die Höhe der Bargeldsumme machten die Beamten keine Angaben.

Die 56-jährige Mitarbeiterin wurde den Angaben zufolge nicht verletzt.

Die Kriminalpolizei fragt:



Wer kennt den abgebildeten Mann?



Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?



Wer hat zur Tatzeit auffällige Beobachtungen gemacht?



Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?