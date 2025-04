Reizgas-Attacke im Brennpunkt Silberhöhe: Wer kennt diesen Mann?

Halle (Saale) - Nachdem ein Mann in Halle von einem Unbekannten angegriffen und verletzt worden ist, sucht die Polizei seit Monaten nach dem Täter. Im Rahmen der Fahndung wurden nun auch Bilder einer Überwachungskamera veröffentlicht.

Der junge Mann im weißen T-Shirt soll einen 38-Jährigen mit Reizgas verletzt haben. Wer weiß, wer er ist? © Polizeirevier Halle (Saale)

Die Tat ereignete sich bereits am 22. Juni vergangenen Jahres im Brennpunkt-Stadtteil Silberhöhe. Einem Polizeisprecher zufolge war ein 38-Jähriger damals gegen 1.45 Uhr in der Nacht in der Straßenbahnlinie 2 nahe der Haltestelle Südstadt von einem Mann mit einem Reizgas-Spray attackiert worden.

Die Polizei berichtete auch da schon über den Vorfall: Der Geschädigte habe von Rettungskräften ambulant versorgt werden müssen, der Täter flüchtete. Die Behörde ermittelte wegen gefährlicher Körperverletzung.



Es lag eine vage Täterbeschreibung vor. Der Angreifer soll ein weißes T-Shirt getragen und kurze Haare gehabt haben.

Beides bestätigte sich nun durch die Kameraaufnahmen aus der Bahn, deren Veröffentlichung vom Hallenser Amtsgericht angeordnet wurde.