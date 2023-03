Er soll eine Frau auf der Toilette sexuell missbraucht haben: Wer kennt ihn?

Berlin - Die Polizei sucht mithilfe von Fotos aus einer Überwachungskamera nach einem Mann, der eine Frau in einem Club in Berlin-Kreuzberg sexuell missbraucht haben soll.

Der bislang unbekannte Mann soll am Samstag, dem 12. März vergangenen Jahres, in den Morgenstunden einer offensichtlich unter Drogen stehenden Frau in den Toilettenbereich eines Nachtclubs gefolgt sein, um sie dort sexuell zu missbrauchen.

Falls Ihr den abgebildeten Mann kennt oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen könnt, dann meldet Euch bei der Polizei in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer 030/4664913402, per E-Mail an lka134@polizei.berlin.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.