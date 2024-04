Wer kennt dieses mutmaßliche Diebes-Trio?

Kleinmachnow - Die Kriminalpolizei sucht nach drei bislang unbekannten Tatverdächtigen, die aus einem Auto in Kleinmachnow ( Brandenburg ) bedient haben sollen.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, soll einer des Trios eine Frau auf dem Parkplatz einer Supermarkt-Filiale am Donnerstag dem 19. Oktober vergangenen Jahres gegen 12.50 Uhr angesprochen und um eine Wegbeschreibung gebeten haben.

Nachdem die Geldkarten geklaut wurden, kamen sie direkt zum Einsatz.

Nach dem Diebstahl hoben zwei bislang unbekannte Personen an einem Geldautomaten eines Bankinstituts in Kleinmachnow innerhalb weniger Minuten bis 13.14 Uhr sechsmal Geld in Höhe von insgesamt 900 Euro ab.

Dabei wurden die zur Fahndung ausgeschriebenen Personen von einer Überwachungskamera gefilmt, mit dessen Bildern die Polizei nach den Personen sucht.

Derzeit geht die Kriminalpolizei davon aus, dass insgesamt drei Personen beteiligt waren, wobei der ältere Mann, den das Phantombild zeigt, als Ablenkung diente und die beiden anderen Personen die Sachen aus dem Auto klauten als auch das Bargeld abgehoben haben.

Die Polizei fragt, wer die abgebildeten Personen kennt und Hinweise zu deren Identität und Aufenthalt geben kann.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Potsdam mit der Bitte um Angabe der Fahndungsnummer (40-24) unter der Telefonnummer 0331-5508 0 entgegen. Alternativ kann auch das Hinweisformular im Internet unter www.polizei.brandenburg.de genutzt werden.