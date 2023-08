Er soll mehrere tausend Euro gestohlen haben: Wer kennt diesen Mann?

Nach diesem Mann sucht die Polizei. © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Wie die Beamten am Montag mitteilte, war die Rentnerin am 16. September 2022 auf einem Wochenmarkt in Königs Wusterhausen unterwegs, als ihr die Geldbörse gestohlen wurde.

In dem Portemonnaie soll sich neben Geld auch eine EC-Karte der Frau befunden haben.

Noch am selben Tag hob der zur Fahndung ausgeschriebene Mann mit der Geldkarte mehrere Tausend Euro an einem Geldautomaten ab. Dabei wurde er durch die Videokamera der betroffenen Bank gefilmt.

Die Ermittler fragen: