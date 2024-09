Er soll Waren im Wert von 900 Euro entwendet haben: Polizei sucht Ladendieb

Bei dem Diebstahl wurde der Unbekannte von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. © Jens Büttner/dpa / Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Nach Angaben der Polizei soll der Mann am 28. Februar dieses Jahres gegen 17.33 Uhr eine Drogerie in der Bahnstraße in Perleberg betreten haben.

Hierbei stahl er mehrere Waren im Wert von über 900 Euro.

Um die Produkte aus dem Laden zu schmuggeln, versteckte er alles in einem mitgebrachten Korb.

Bei dem Diebstahl wurde der Unbekannte von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Mit der Veröffentlichung des Bildes erhoffen sich die Ermittler Hinweise aus der Bevölkerung.