Vermisster Teenager (14) aus Bautzen wieder aufgetaucht

Die vermisste 14-Jährige ist wieder da. © Polizeidirektion Görlitz

Wie die Polizeidirektion Görlitz am Dienstag bekannt gab, wird der Teenager seit Mittwoch, dem 19. März 2025 vermisst. Die 14-Jährige wurde zuletzt am frühen Nachmittag an der Seidenauer Straße in Bautzen gesehen.

Die Suche der Polizei dauert an. Behörden bitten nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Wer Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten oder sonstige sachdienliche Hinweise machen kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bautzen unter der Rufnummer 03591 356 0 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.