Millionen-Betrug geplant: Wer kennt diesen Gastro-Schwindler?

In der Folge sollen die Betrüger mehrfach versucht haben, Überweisungen im Millionenbereich zu machen. Außerdem soll der gesuchte Mann sich in einer Bank als Geschäftsführer besagter Kette ausgegeben haben.

Eure Hinweise nimmt das zuständige Fachkommissariat für Betrugsdelikte des Landeskriminalamtes Berlin in der Martin-Luther-Straße 105 in Schöneberg unter den Telefonnummern (030) 4664-924401 oder (030) 4664-924400, per E-Mail an LKA244@polizei.berlin.de, über die Internetwache oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.