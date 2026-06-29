Gefährliche Zug-Manipulation am Flughafen BER: Wer erkennt diesen Mann?

Berlin - Nachdem ein Mann in einem Regionalzug am Flughafen BER erheblichen Unfug verursacht haben soll, hofft die Polizei nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer erkennt diesen Unruhestifter? © Marijan Murat/dpa; Bundespolizei

Zum einen war ein Mann am Donnerstag, dem 9. Oktober 2025, gegen 17.45 Uhr, im Zug FEX 19854 am Bahnhof Flughafen BER (Gleis 4) unterwegs. Dort soll er die Handbremse angezogen und die Zugtüren verschlossen haben. Nach bisherigen Erkenntnissen habe er dafür einen Vierkant genutzt.

Bei weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass bereits rund 30 Minuten zuvor ein anderer Zug vom Flughafen Berlin-Brandenburg in Richtung Schöneweide mit festgezogener Handbremse gestartet war.

Während der Fahrt kam es zu starker Rauchentwicklung, sodass der Zug am Bahnhof Berlin-Adlershof einen Halt einlegen musste, um die Bremse zu lösen.

Nun hat die Bundespolizei eine Öffentlichkeitsfahndung mit Bildern des Tatverdächtigen veröffentlicht.