Goldschmuck im Wert von 14.000 Euro gestohlen: Polizei sucht Teenie-Mädchen-Gang

Die Tat liegt schon sieben Monate zurück. Der Polizei zufolge schlugen die Diebinnen am 28. März 2024 in der Zeit von 18.25 Uhr bis 18.35 Uhr im Einkaufszentrum Boulevard Berlin zu.

Hinweise bitte an das Abschnittskommissariat des Polizeiabschnittes 45 der Direktion 4 (Süd) am Augustaplatz 7 in 12203 Berlin-Lichterfelde unter der Telefonnummer (030) 4664-445600 (Bürodienstzeiten), unter der Telefonnummer (030) 4664-445700 (außerhalb der Bürodienstzeiten), an die Internetwache der Polizei Berlin oder auch an jede andere Polizeidienststelle.