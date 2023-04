Homophob beleidigt, dann geschlagen: U-Bahn-Räuber vom "Kotti" identifiziert

Die weiteren Ermittlungen des Polizeilichen Staatsschutzes dauern an.

Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, konnten die mutmaßlichen Täter durch Hinweise aus der Bevölkerung identifiziert werden.

Berlin - Vor einem halben Jahr sollen zwei Männer in der U-Bahn einen anderen Fahrgast homophob beleidigt und dann attackiert haben. Nun fahndet die Polizei .

Die Berliner Polizei hat erfolgreich nach den gesuchten Männern gefahndet. © Polizei Berlin

Demnach soll das Duo am Samstag, den 22. Oktober 2022 gegen 6 Uhr morgens in der U12 am Kottbusser Tor mit dem Fahrgast aneinandergeraten sein. Sie beleidigten den damals 27-Jährigen homophob, schlugen auf ihn ein und raubten ihn aus.

So soll einer der beiden Abgebildeten die Tasche, sowie sein Handy entwendet haben. Zudem sollen die Tatverdächtigen in Begleitung eines weiteren Mannes gewesen sein.

Das Opfer wiederum musste mit Verletzungen am Kopf und Oberkörper ins Krankenhaus.

Die Polizei fragt nun: