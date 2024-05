Sexuelle Belästigung im Westerwald: So setzte sich 20-Jährige zur Wehr

Westerwald/Breitscheid - Eine junge Frau wurde auf einem Feldweg angegriffen, das Ziel des Täters war offenbar ein sexueller Missbrauch, wenn nicht gar eine Vergewaltigung, doch die 20-Jährige wusste sich zu verteidigen. Die Polizei in Mittelhessen fahndet nach dem unbekannten Täter.

Der Unbekannte sprach die junge Frau stark lallend an, seine genauen Worte verstand sie nicht. Die 20-Jährige reagierte nicht und ging weiter, woraufhin der Betrunkene zum Angriff überging.

Nahe dem Ortsteil Medenbach kam sie an den Rand eines Waldes. Hier bemerkte sie einen "offensichtlich betrunkenen Mann, der stark schwankend auf dem Weg lief", wie ein Sprecher erklärte.

Demnach war die 20-Jährige zwischen 5.10 Uhr und 5.25 Uhr zu Fuß auf einem Feldweg bei der Gemeinde Breitscheid am Osthang des Westerwalds unterwegs.

Der Vorfall ereignete sich bereits am zurückliegenden Mittwoch in den frühen Morgenstunden, wie das Polizeipräsidium Mittelhessen nun bekannt gab.

Die Fahndung nach dem unbekannten Angreifer dauert weiter an: Die Kriminalpolizei bittet etwaige Zeugen um Hinweise. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa Kopie

Der Täter ergriff von hinten das Handgelenk der Fußgängerin und riss sie herum. Es kam zu einem Handgemenge, die 20-Jährige riss ich los und wollte davonrennen, doch der Angreifer hielt die Frau mit beiden Händen fest.

Als Nächstes fasste er ihr "an den Hals, um sie in Richtung Wald zu drängen", wie der Polizeisprecher weiter berichtete. Doch die junge Frau wehrte sich ebenso instinktiv wie effektiv: Sie trat dem Angreifer in die Genitalien und rannte davon.

Die Polizei sucht den Täter, zu dem diese Beschreibung vorliegt:



etwa 35 bis 50 Jahre alt

circa 1,85 Meter groß

von kräftiger Statur

dunkler Hautteint

mittellange, dunkle, nach hinten gekämmten Haaren und Geheimratsecken

Ferner trug der Gesuchte am Mittwochmorgen einen Drei-Tage-Bart. Bekleidet war er mit einem dunklen Langarm-Shirt sowie einer blauen Jeans. Gegen den Mann wird wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und Körperverletzung ermittelt.

Die für die Attacke bei Breitscheid-Medenbach zuständige Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Täters geben können, sich unter der Telefonnummer 027719070 bei der Polizeistation Dillenburg zu melden.