Homophober Angriff auf CSD-Teilnehmer: Polizei macht Tatverdächtigen ausfindig

Hamburg - Anfang August wurde ein CSD-Teilnehmer in Hamburg in einen Hinterhalt gelockt und verprügelt. Nach einer Öffentlichkeitsfahndung konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden.

Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen ermitteln. © Polizei Hamburg

Über ein Dating-Portal hatte sich der 23-Jährige am 4. August mit einem anderen User während der Feierlichkeiten des "Christopher Street Days" im Stadtteil St. Pauli verabredet.

In der Simon-von-Utrecht-Straßen trafen sich die beiden gegen 3 Uhr morgens, woraufhin der Mann den 23-Jährigen in eine Grundstückseinfahrt führte - dort hielten sich einige Bekannte des Lockvogels auf.

Der CSD-Teilnehmer erkannte die Situation und versuchte zu flüchten, wurde jedoch von der Gruppe eingeholt und in mutmaßlich homophober Absicht angegriffen.

Der 23-Jährige erlitt Verletzungen im Bereich des Oberkörpers und des Kopfes, ehe er sich losreißen konnte. Die Angreifer flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung.