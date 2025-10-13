Homophober Angriff auf CSD-Teilnehmer: Polizei macht Tatverdächtigen ausfindig
Hamburg - Anfang August wurde ein CSD-Teilnehmer in Hamburg in einen Hinterhalt gelockt und verprügelt. Nach einer Öffentlichkeitsfahndung konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden.
Über ein Dating-Portal hatte sich der 23-Jährige am 4. August mit einem anderen User während der Feierlichkeiten des "Christopher Street Days" im Stadtteil St. Pauli verabredet.
In der Simon-von-Utrecht-Straßen trafen sich die beiden gegen 3 Uhr morgens, woraufhin der Mann den 23-Jährigen in eine Grundstückseinfahrt führte - dort hielten sich einige Bekannte des Lockvogels auf.
Der CSD-Teilnehmer erkannte die Situation und versuchte zu flüchten, wurde jedoch von der Gruppe eingeholt und in mutmaßlich homophober Absicht angegriffen.
Der 23-Jährige erlitt Verletzungen im Bereich des Oberkörpers und des Kopfes, ehe er sich losreißen konnte. Die Angreifer flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung.
Nach einer Öffentlichkeitsfahndung konnte die Polizei nur wenige Tage später einen 19-Jährigen als Tatverdächtigen ermitteln. Die Beamten durchsuchten seine Wohnanschrift in Buchholz (Niedersachsen) und stellten dort Beweismittel sicher. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern weiterhin an.
Erstmeldung, 8. Oktober, 19.42 Uhr; aktualisiert am 13. Oktober um 15.54 Uhr.
Titelfoto: Fotomontage: Friso Gentsch/dpa, Polizei Hamburg