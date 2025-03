Jugendlichen angegriffen und homophob beleidigt: Wer kennt diese U-Bahn-Treter?

Die Polizei sucht nach diesen jungen Männern. © Polizei Berlin

Am 25. März vergangenen Jahres sollen sie in Prenzlauer Berg zwei Personen angegriffen haben.

Der Polizei zufolge trafen sie gegen 23.30 Uhr am U-Bahnhof Eberswalder Straße auf ihr erstes Opfer. Einem bislang Unbekannten traten sie beim Einsteigen in die U-Bahn gegen die Schulter.

Danach griffen sie einen 17-Jährigen an und sollen ihn zudem noch homophob beleidigt haben.

Eine U-Bahn-Station weiter, am U-Bahnhof Schönhauser Allee, setzte sich die Tret-Attacke fort. Einer der Tatverdächtigen griff den 17-Jährigen erneut mit Tritten an, wodurch der Jugendliche zurück in die U-Bahn taumelte.

Beschreibung der Tatverdächtigen

Tatverdächtiger 1

circa 1,75 bis 1,80 Meter groß

circa 20 bis 30 Jahre alt

schlanke bis hagere Statur

kurze schwarze Haare, Side Cut, Dreitagebart

Tatverdächtiger 2