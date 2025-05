MediaMarkt leer geräumt: Wer erkennt diesen Ladendieb?

Alles in Kürze

Dieser Mann klaute im März 2025 Waren aus einem MediaMarkt im Harz. © Bildmontage: Polizeirevier Harz

Am 18. März 2025 betrat der Unbekannte gegen 15 Uhr den MediaMarkt in der Quedlinburger Straße in Halberstadt (Sachsen-Anhalt).

Er steckte dann verschiedene Waren in einen Stoffbeutel und verließ den Laden, ohne zu bezahlen. Er ging in Richtung Rudolf-Diesel-Straße davon.

Wie das Polizeirevier Harz am heutigen Dienstag mitteilte, wird der Sachschaden auf über 1000 Euro geschätzt.

Die Beamten veröffentlichten nun Aufzeichnungen einer Überwachungskamera und bitten um die Mithilfe der Bevölkerung.