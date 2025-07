Reizgas-Attacke in Berlin: Wer kennt diesen Mann?

Den Angaben der Behörde zufolge kam es bereits am 26. Februar 2025 gegen 23.30 Uhr in einem BVG-Bus der Linie M32 in Richtung Staaken zu dem Vorfall.

Hinweise nimmt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) in der Friesenstraße 16 in Kreuzberg unter den Telefonnummern (030) 4664–573226 und (030) 4664–573210 (während der Bürodienstzeit) sowie (030) 4664-571100 (außerhalb der Bürodienstzeit) entgegen. Auch per E-Mail können Hinweise gegeben werden. Zeuginnen und Zeugen können sich auch an jede andere Polizeidienststelle wenden oder die Internetwache nutzen.